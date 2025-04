Simba La Rue arrestato in Spagna | era fuggito dopo la condanna per la sparatoria

Mohamed Lamine Saida, meglio conosciuto come Simba La Rue, è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. La prima, a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese. La seconda, a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper". L'estradizione del trapper è attesa nei prossimi giorni: sconterà il cumulo delle condanne definitive in Italia. Il 22enne, nei cui confronti lo scorso 10 marzo è diventata definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria di corso Como del 3-4 luglio 2022 assieme al trapper Baby Gang (2 anni e 9 mesi), è destinatario di un cumulo pene per rissa, rapina a mano armata in concorso, lesioni personali in concorso aggravate dall'uso delle armi, detenzione illegale e porto abusivo di armi.

Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue. Il trapper Simba La Rue, condannato in due diversi processi per risse ed episodi di violenza, è stato arrestato in Spagna. Simba La Rue arrestato in Spagna, il trapper era fuggito dall'Italia dopo la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria a Milano assieme al collega Baby Gang. Simba La Rue arrestato in Spagna: definitive le condanne a oltre 7 anni per la sparatoria di corso Como e la faida. Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna: estradizione nei prossimi giorni. Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue, nei prossimi giorni sarà estradato in Italia.

