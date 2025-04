Sigillo pesantissimo di Fila | il Venezia rompe il digiuno e aggancia l’Empoli

Venezia regola 1-0 il Monza conquistando tre punti importantissimi che permettono agli uomini di Eusebio Di Francesco di issarsi a quota 24 punti, gli stessi dell'Empoli terzultimo a meno due dal Lecce quartultimo.Sigillo pesantissimo di Fila: il Venezia rompe il digiuno e aggancia l'Empoli (LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo sono pochi gli squilli da una parte e dall'altra. Dopo cinque giri di lancette Pedro Pereira chiama subito ad un intervento importante Radu che non si fa trovare impreparato. Il Venezia fa fatica a carburare e si affida alle giocate dei singoli.

