Si è costituito Giovanni Castellucci l’ex ad di Autostrade | la condanna per la strage in A16

costituito in carcere Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, condannato in via definitiva per la strage del viadotto di Acqualonga (40 morti nel pullman precipitato il 28 luglio 2013) sull'A16 Napoli-Canosa, a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Castellucci, ritenuto colpevole di disastro colposo e omicidio colposo, deve scontare una pena di 6 anni, come confermato ieri dalla Corte di Cassazione che ha messo la parola fine al processo. La Quarta Sezione Penale della suprema corte ha infatti respinto i ricorsi delle difese che contestavano la sentenza di appello inflitta a Castellucci nel 2023. Il manager era stato invece assolto in primo grado. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi "del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro". Quotidiano.net - Si è costituito Giovanni Castellucci, l’ex ad di Autostrade: la condanna per la strage in A16 Leggi su Quotidiano.net Avellino, 12 aprile 2025 – Si èin carcereamministratore delegato diper l’Italia,to in via definitiva per ladel viadotto di Acqualonga (40 morti nel pullman precipitato il 28 luglio 2013) sull'A16 Napoli-Canosa, a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino., ritenuto colpevole di disastro colposo e omicidio colposo, deve scontare una pena di 6 anni, come confermato ieri dalla Corte di Cassazione che ha messo la parola fine al processo. La Quarta Sezione Penale della suprema corte ha infatti respinto i ricorsi delle difese che contestavano la sentenza di appello inflitta anel 2023. Il manager era stato invece assolto in primo grado. La Corte, che ha solo rideterminato la pena per due imputati, ha rigettato i ricorsi "del responsabile civile e di tutti gli imputati, soggetti garanti della sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato al sinistro".

