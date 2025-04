Sì al sesso in carcere Per una durata di due ore e mai la porta chiusa dall' interno

carcere anche in Italia, con precise regole . A distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Consulta, arriva il primo concreto segnale dal Dap, che apre definitivamente la strada alla possibilità di concedere colloqui intimi dietro le sbarre . "Un vero e proprio diritto soggettivo" del detenuto - secondo i giudici della Corte - che ora è consentito e stabilito. Feedpress.me - Sì al sesso in carcere. Per una durata di due ore e mai la porta chiusa dall'interno Leggi su Feedpress.me Il diritto alla sessualità entra inanche in Italia, con precise regole . A distanza di oltre un annoa pronuncia della Consulta, arriva il primo concreto segnale dal Dap, che apre definitivamente la strada alla possibilità di concedere colloqui intimi dietro le sbarre . "Un vero e proprio diritto soggettivo" del detenuto - secondo i giudici della Corte - che ora è consentito e stabilito.

Potrebbe interessarti anche:

Sesso in carcere con le proprie compagne : il diritto è realtà per due detenuti a Parma e Terni

Le decisioni dei magistrati di sorveglianza arrivano dopo la sentenza di oltre un anno fa della Corte Costituzionale che sanciva il diritto all’affettività anche per chi è dietro le sbarre

Sì al sesso in carcere - nella casa circondariale di vocabolo Sabbione arriva la "stanza dell’amore"

Sì al sesso in carcere, nella casa circondariale di vocabolo Sabbione a Terni arriva la stanza dell’amore. Il tribunale di sorveglianza di Spoleto ha infatti accolto il ricorso di un detenuto ...

Sesso in carcere per i detenuti - la denuncia dei garanti : “Incontri intimi non garantiti anche a Torino - diritti calpestati”

L’avvocato Roberto Capra, presidente della camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della valle d’Aosta, rimarca il concetto ripetendolo tre volte: “Questo è un diritto, un ...

Via libera al sesso in carcere. Massimo due ore e porta aperta. Sì al sesso in carcere. Per una durata di due ore e mai la porta chiusa dall'interno. Sesso in carcere, c'è il via libera: due ore e porta chiusa (non a chiave). Polizia penitenziaria: «Indignati». Sì al sesso in carcere. Sì al sesso in carcere: a Parma e Terni le prime due stanze dell’amore. La vittoria del detenuto: sì al sesso con la moglie, stanza ‘protetta’ in carcere. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Carcere e diritti. Via ai colloqui ‘intimi’. Il sesso arriva in cella - I detenuti potranno vedere coniugi e conviventi in stanze dalla porta socchiusa. Polemica sulle regole.

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Sesso in carcere col partner, ecco le nuove regole - Il Dap accoglie la sentenza della Consulta: colloqui intimi per due ore con porta non chiusa. Ecco chi sarà escluso ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Sesso in carcere, le linee guida del Dap: chi potrà averli, tempi, durata e come deve essere la camera degli incontri - Il diritto alla sessualità entra in carcere. A distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Consulta, arriva il primo concreto ...