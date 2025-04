Serie A32ma giornata | Venezia-Monza 1-0

Venezia ritrova la vittoria che mancava dal 22 dicembre. Ne fa le spese il Monza, battuto 1-0.Era penultima contro ultima. Lagunari a 24 con l'Empoli, brianzoli inchiodati a quota 15. Monza pericoloso in avvio: Radu sventa un colpo di testa di Dany Mota da corner. Nesta perde Keita Baldé per infortunio,entra Caprari (26'). A inizio ripresa,ci prova Birindelli per gli ospiti, fuori di poco. Radu blocca un tiro di Mota. Passa il Venezia: Ellertson centra,Fila in scivolata insacca (72'). Radu vola su punizione di Nicolussi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.00 Ilritrova la vittoria che mancava dal 22 dicembre. Ne fa le spese il, battuto 1-0.Era penultima contro ultima. Lagunari a 24 con l'Empoli, brianzoli inchiodati a quota 15.pericoloso in avvio: Radu sventa un colpo di testa di Dany Mota da corner. Nesta perde Keita Baldé per infortunio,entra Caprari (26'). A inizio ripresa,ci prova Birindelli per gli ospiti, fuori di poco. Radu blocca un tiro di Mota. Passa il: Ellertson centra,Fila in scivolata insacca (72'). Radu vola su punizione di Nicolussi.

