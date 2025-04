Serie A 2024 25 - Diretta Sky e NOW 32a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

TRENTADUESIMA Giornata – Da venerdì 11 a. 

Venerdi 11 Aprile alle 20:45 UDINESE - GENOA 
Sabato 12 Aprile alle 20:45 JUVENTUS - LECCE 
Domenica 13 Aprile alle 18:00 COMO - TORINO

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH

