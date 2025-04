Sequestrati 800 kg di latticini a Caltagirone | erano destinati ad una mensa di scuola elementare

latticini, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti di yogurt destinati ai bambini di una mensa scolastica e trasportati in condizioni termiche non idonee sono stati Sequestrati dalla polizia stradale del distaccamento di Caltagirone, in provincia di Catania , durante un controllo eseguito con personale dell'Azienda sanitaria provinciale. Dagli accertamenti è emerso che tutto il.

(A darne comunicazione è notizie.it:) Latticini sequestrati in Sicilia : 800 chilò inadatti à i zitelli - Un'operazione maiò di u distaccamentu di Caltagirone di a pulizza di u trafficu, in a pruvincia di Catania, hà purtatu à u sequestro di una grossa spedizione di latticini destinati à una cantina scola ...