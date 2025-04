Sei escursionisti in difficoltà nella zona della cima di Menna interviene l’elisoccorso

difficoltà. Ecodibergamo.it - Sei escursionisti in difficoltà nella zona della cima di Menna: interviene l’elisoccorso Leggi su Ecodibergamo.it L’ALLARME. Sul posto anche due squadre del soccorso alpino per stabilizzare le persone in

A darne comunicazione è ecodibergamo.it: Sei escursionisti in difficoltà nella zona della cima di Menna: interviene l’elisoccorso - Intervento della VI delegazione orobica del soccorso alpino nel pomeriggio di sabato 12 aprile. I tecnici sono intervenuti per soccorrere sei persone in difficoltà nei pressi della cima di Menna, a ...

In base alle informazioni di bergamonews.it: Sei escursionisti in difficoltà sul Monte Menna, ‘salvati’ dal Soccorso Alpino - Oltre il Colle. Sei persone in difficoltà nella zona della Cima di Menna, a circa 2.200 metri di quota. Non erano in grado di proseguire, le condizioni meteorologiche erano in peggioramento e si trova ...

Da una nota di ansa.it si apprende che: Escursionisti bloccati dalla neve, soccorsi e portati in salvo - Un gruppo di sei ragazzi, in difficoltà sulla Strada degli Scarubbi, nel vicentino, ancora intasata dalla neve, sono stati raggiunti e tratti in salvo dal Soccorso alpino di Arsiero. I sei ...