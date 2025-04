Sei cambi il ritorno di Dimarco e la 'richiesta' ai tifosi | l'Inter ha già la testa al Bayern Monaco

Inter vuole prendersi tutto, sognare un altro. Leggi su Calciomercato.com A questo punto della stagione non si può scegliere. Champions League, Scudetto, Coppa Italia, l`vuole prendersi tutto, sognare un altro.

De Vrij : «Ritorno al Feyenoord? La mia idea con l’Inter è questa. Sui cambi in difesa…»

Le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della gara contro il Feyenoord. Tutti i dettagli Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista ...

Italia - Spalletti cambia : almeno 3 cambi nel ritorno con la Germania - chi si scalda e chi è stato bocciato

Italia-Germania, atto due. Dopo il ko di San Siro, gli azzurri vanno a Dortmund per provare il ribaltone. Lì dove la squadra di Lippi si conquistò...

Italia - i cambi di Spalletti per il ritorno in Germania : la probabile formazione

Per staccare il pass per le Final Four di Nations League, all'Italia, servirà adesso un'impresa. Gli azzurri, nell'andata dei quarti di finale, sono stati infatti superati per 1-2 a San Siro dalla ...

