Segnalazioni dei vicini su un via vai sospetto | 50enne arrestata in via Gallero per spaccio

Il blitz è scattato nella serata di venerdì 11 aprile, nell'ambito di un servizio della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara, mirato a contrastare lo spaccio nella zona di Villa del Fuoco. L'abitazione era già nota alle forze dell'ordine per il continuo andirivieni di persone, spesso in stato di alterazione, situazione che aveva allarmato i residenti.Durante l'appostamento, i militari hanno notato una donna, già nota alle forze dell'ordine, uscire dalla casa sorvegliata e dirigersi in modo sospetto verso l'ingresso del palazzo. Fermata per un controllo, la cinquantenne è apparsa subito agitata. Il fatto che possedesse le chiavi di un appartamento non suo, unito ai precedenti penali, ha indotto i carabinieri a eseguire una perquisizione personale e domiciliare.

