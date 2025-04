Scontro nella notte sulla Grosseto-Fano | cinque feriti due le auto coinvolte

cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte lungo la superstrada Grosseto-Fano, nel tratto che attraversa il comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Lo Scontro tra due auto è avvenuto intorno all’1.44 nei pressi di Pieve al Toppo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, all’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, a quella della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e alla Misericordia di Castiglion Fiorentino. cinque le persone rimaste ferite, tutte in codice 2: una ragazza di 25 anni, una donna di 35 anni e un uomo di 37 anni sono stati trasferiti all’ospedale San Donato di Arezzo. Lanazione.it - Scontro nella notte sulla Grosseto-Fano: cinque feriti, due le auto coinvolte Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 - È diil bilancio dell’incidente stradale avvenutolungo la superstrada, nel tratto che attraversa il comune di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Lotra dueè avvenuto intorno all’1.44 nei pressi di Pieve al Toppo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, all’ambulanza infermieristica di Monte San Savino, a quella della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e alla Misericordia di Castiglion Fiorentino.le persone rimaste ferite, tutte in codice 2: una ragazza di 25 anni, una donna di 35 anni e un uomo di 37 anni sono stati trasall’ospedale San Donato di Arezzo.

