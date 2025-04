Scommesse illegali il poker notturno dei giocatori della Juventus | la chat svela tutto

Scommesse illegali sarebbero venute a galla delle chat, con protagonisti anche alcuni giocatori della Juventus.Nicolò Fagioli, nonostante il suo prestito alla Fiorentina, continua a far parlare di sé e dei suoi ex compagni alla Juventus, ai quali, secondo le indagini, intimava di giocare dalle piattaforme illegali alle quali lui era legato dai debiti.Caso Scommesse illegali, il poker notturno e i giocatori della Juventus coinvolti Secondo l’edizione odierna della “Repubblica” , tra le varie sessioni di gioco dei giocatori di Serie A, è emersa quella della notte del 14 gennaio 2023, poche ore dopo la pesante sconfitta per 5-1 a Napoli da parte della Juventus.Caso Scommesse illegali, il poker notturno e i giocatori della Juventus coinvolti – LaPresse – spazioj. Rompipallone.it - Scommesse illegali, il poker notturno dei giocatori della Juventus: la chat svela tutto Leggi su Rompipallone.it Dai risultati delle indagini riguardanti lesarebbero venute a galla delle, con protagonisti anche alcuni.Nicolò Fagioli, nonostante il suo prestito alla Fiorentina, continua a far parlare di sé e dei suoi ex compagni alla, ai quali, secondo le indagini, intimava di giocare dalle piattaformealle quali lui era legato dai debiti.Caso, ile icoinvolti Secondo l’edizione odierna“Repubblica” , tra le varie sessioni di gioco deidi Serie A, è emersa quellanotte del 14 gennaio 2023, poche ore dopo la pesante sconfitta per 5-1 a Napoli da parte.Caso, ile icoinvolti – LaPresse – spazioj.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono i calciatori indagati per scommesse su siti illegali - da Fagioli e Tonali a Di Maria e McKennie

Chi sono i 13 calciatori indagati per scommesse illegali, oltre Fagioli e Tonali: da McKennie e Perin della Juventus ad Angel Di Maria e Leandro Paredes

Scommesse illegali : indagati calciatori di serie A. Anche Fagioli e Zaniolo

Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo attualmente della Fiorentina, quindi Sandro Tonali (Newcastle), Weston McKennie ...

"C'è anche Cancellieri tra i calciatori indagati per scommesse su siti illegali"

Sarebbero una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori ...

Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A: da Fagioli a Tonali, Paredes, Bellanova e McKen. Blitz delle forze dell’ordine e delle “Iene” in un circolo a Prato. Caso scommesse illegali, il poker notturno dopo una rovinosa sconfitta della Juventus: la chat svela tutto. Caso scommesse illegali, il poker notturno dopo una rovinosa sconfitta della Juventus: la chat svela tutto. Verso Juventus-Lecce, c’è un ritorno dall’inizio: solo un dubbio per Tudor. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive informazione.it:) Scommesse illegali, il poker notturno dei giocatori della Juventus: la chat svela tutto - Dai risultati delle indagini riguardanti le scommesse illegali sarebbero venute a galla delle chat, con protagonisti anche alcuni giocatori della Juventus. Nicolò Fagioli, nonostante il suo prestito a ...

(Secondo quanto riportato da informazione.it:) Caso scommesse illegali, il poker notturno dopo una rovinosa sconfitta della Juventus: la chat svela tutto - Il caso scommesse sui siti illegali si infittisce: la rivelazione di un poker notturno dopo una rovinosa sconfitta della Juventus. Con il passare delle ore il caso delle scommesse sui siti illegali, e ...

(Il quotidiano tuttosport.com ha riportato che:) Scommesse illegali, giocatori a rischio squalifica? Cosa dice il Codice Figc - TORINO - Avvocato Eduardo Chiacchio, ci aiuta a fare un po’ di chiarezza sulle novità emerse sul caso scommesse? Cosa rischiano gli indagati comparsi sulla lista della Procura di Milano? "Per scommess ...