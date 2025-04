Quotidiano.net - Scommesse clandestine: Pirlo bloccò i conti al figlio che giocava. Fagioli: “È uno di noi”

Roma, 12 aprile 2025 – Il campione del mondo Andreaavrebbe bloccato idelNicolò, che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolòe altri calciatori coinvolti nell’indagine dellein rete. È quanto emerge dalle carte, visionate dall'Agi, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere 5 arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro diillegali e a indagare una dozzina di calciatori di serie A. I messaggi tra Marinoni e: “È uno di noi” In una chat tra l’allenatore Pietro Marinoni e Nicolò"vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolòdel noto ex calciatore professionista Andrea, ora allenatore. Dai messaggi del 7 giugno 2022 tra i due, sembrerebbe che anche Nicolòeffettui letramite le piattaforme gestite da Tommaso de Giacomo".