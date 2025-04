Sci alpinismo CdM | a Tromso vince Harrop tra gli uomini si afferma Bussard

Si avvicina alla conclusione la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpinismo. La francese Emily Harrop vince la sprint di Tromsø, in Norvegia, penultimo atto stagionale del massimo circuito. La transalpina ha dominato ancora una volta la scena nella finale femminile, precedendo di 8?7 la svizzera Marianne Fatton e di 9?3 la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro di finaliste. Si è fermato in semifinale il cammino delle tre azzurre qualificate per il tabellone principale, con Giulia Murada terza seguita da Katia Mascherona nella prima semi vinta dalla stessa Harrop su Ravinel, mentre Ilaria Veronese è sesta nella seconda. Al maschile penalizzazione di 10 secondi per Oriol Cardona Coll.

