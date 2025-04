Schiacciato da porta blindata operaio 35enne morto a Trapani

operaio di 35 anni, Pietro Zito, impiegato in un'azienda di infissi di Carini, Palermo, è morto Schiacciato da una porta blindata che stava consegnando a Trapani. "Siamo stanchi ed esasperati non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori di Palermo e Trapani sta aumentando vertiginosamente – afferma la

Tragedia sul lavoro - Pietro schiacciato da una porta blindata. Giovanissimo

Era cominciata come una giornata qualunque: il viaggio, il carico, le ultime sistemazioni prima della consegna. Nessun presagio, solo la fatica consueta e quella dedizione silenziosa che accompagna ...

Palermo - schiacciato da una porta blindata : muore operaio 35enne

Un operaio di 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da una porta blindata che stava installando a ...

