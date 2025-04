Scandalo scommesse Andrea Pirlo bloccò i conti del figlio Fagioli | E' uno di noi fare a 17 anni 30 k di credito è roba

Andrea Pirlo avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolò Fagioli e altri. Emerge dalle carte, visionate dall’AGI, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere 5 arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro di scommesse illegali e a indagare una dozzina di calciatori di serie A. In. Feedpress.me - Scandalo scommesse, Andrea Pirlo bloccò i conti del figlio. Fagioli: "E' uno di noi, fare a 17 anni 30 k di credito è roba" Leggi su Feedpress.me Il campione del mondoavrebbe bloccato idelNicolò che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolòe altri. Emerge dalle carte, visionate dall’AGI, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere 5 arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro diillegali e a indagare una dozzina di calciatori di serie A. In.

