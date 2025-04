San Severino perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo | ciclista muore a 33 anni

Severino - Un tragico incidente è avvenuto a San Severino lungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la. Corriereadriatico.it - San Severino, perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo: ciclista muore a 33 anni Leggi su Corriereadriatico.it SAN- Un tragico incidente è avvenuto a Sanlungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13.30 ed è costato la.

