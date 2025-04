San Saverino Marche tragico incidente | cade e viene travolto da un trattore muore ciclista 33 enne

Leggi su Dayitalianews.com

San Severino(provincia di Macerata), 12 aprile 2025 – Unha spezzato la vita di un33originario di Montecassiano. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 lungo la strada Septempedana, nel territorio comunale di San Severino.Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo il tratto in direzione di Passo di Treia quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo rovinosamente a terra. Proprio in quegli istanti, un mezzo agricolo sopraggiungeva alle sue spalle e lo avrebbe investito accidentalmente mentre si trovava già sul suolo. Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili: per il giovane non c’è stato scampo.Il drammatico impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 361, che è stata completamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’ospedale di San Severino e quella situata nella frazione di Taccoli.