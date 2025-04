San Pietro a Majella | due giorni dedicati alla voce con Vocalis Arbore premiato

voce come strumento di cura, identità e consapevolezza. Con due giornate di studio intitolate ‘Vocalis’, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli inaugura il progetto interuniversitario Pro-Ben, promosso dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti attraverso attivita’ artistiche, espressive e motorie. L’iniziativa si terra’ il 15 e 16 aprile, con un programma che unisce la formazione musicale all’attenzione per la persona. Ad aprire i lavori sara’ il direttore Gaetano Panariello, con un intervento dedicato a Roberto De Simone di cui sara’ ricordata la pionieristica ricerca sulla vocalita’ popolare e colta. Tra i protagonisti, Enzo Avitabile, in dialogo con Ugo Cesari sulla voce come mezzo espressivo, Stefania Porcaro e Nico Paolillo con un focus sul fritto inspiratorio, Carlo Lomanto sullo scat, Giovanni Bortoluzzi sul canto armonico e Alberto Niero sul beat box. Leggi su Ildenaro.it Lacome strumento di cura, identità e consapevolezza. Con due giornate di studio intitolate ‘’, il Conservatorio Sandi Napoli inaugura il progetto interuniversitario Pro-Ben, promosso dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti attraverso attivita’ artistiche, espressive e motorie. L’iniziativa si terra’ il 15 e 16 aprile, con un programma che unisce la formazione musicale all’attenzione per la persona. Ad aprire i lavori sara’ il direttore Gaetano Panariello, con un intervento dedicato a Roberto De Simone di cui sara’ ricordata la pionieristica ricerca sulla vocalita’ popolare e colta. Tra i protagonisti, Enzo Avitabile, in dialogo con Ugo Cesari sullacome mezzo espressivo, Stefania Porcaro e Nico Paolillo con un focus sul fritto inspiratorio, Carlo Lomanto sullo scat, Giovanni Bortoluzzi sul canto armonico e Alberto Niero sul beat box.

Potrebbe interessarti anche:

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella : “Napoli è musica - identità e futuro”

Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente ...

San Pietro a Majella - la rassegna “I concerti del Conservatorio” al via alla presenza del Ministro Bernini

Venerdì 14 marzo prenderà il via l’edizione 2025 della rassegna “I concerti del Conservatorio”, la tradizionale stagione musicale del San Pietro a Majella che anche quest’anno animerà la Sala ...

Premi - a Peppe Barra il “San Pietro a Majella”

“Peppe Barra ha saputo trasformare la memoria culturale di Napoli in un linguaggio universale, libero dagli stereotipi, capace di parlare al presente con autenticità, profondità e ironia”. Lo ha ...

San Pietro a Majella: due giorni dedicati alla voce con "Vocalis", Arbore premiato. Evento finale “Vocalis: Giornate di studio sulla voce cantata” Progetto Proben_0000005 CUP B53C24004310001. San Pietro a Majella, omaggio al Paganini del contrabbasso con Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari. Al Conservatorio San Pietro a Majella parte Pro-Ben: tra musica, scienza e memoria. San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben. Ci ha lasciati il M. Roberto De Simone.. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben - Martedì 15 aprile prenderà il via al Conservatorio San Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca per sostenere il benessere p ...

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) San Pietro a Majella, omaggio al Paganini del contrabbasso - Il Pagani del contrabbasso celebrato dal San Pietro a Majella: si intitola "Bottesini a Napoli" il concerto che venerdì 11 aprile vedrà Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari ricordare la produzion ...

(Da quanto emerge da napolitoday.it:) San Pietro a Majella, omaggio al Paganini del contrabbasso con Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari - Il Paganini del contrabbasso celebrato dal San Pietro a Majella: si intitola “Bottesini a Napoli” il concerto che venerdì 11 aprile vedrà Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari ricordare la produzi ...