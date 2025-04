Salvini | Tra necrologi e oroscopo chi nasconde il trionfo del governo

Salvini mette in risalto che "per anni siamo stati abituata all'Italia declassata" e contrattacca dicendo che "in un momento in cui succede di tutto con Usa, Cina e Ue, i dazi, le Borse europee che scendono e salgono, le agenzie di rating dicono 'bravi', ora, non è che io mi alzi più o meno felice in base allo spread e alle agenzie di rating, ma mediaticamente - osserva ancora il vicepremier e leader della Lega - vediamo che c'è questo squilibrio, se ci fosse stata al governo la sinistra avremmo i cortei, ma siccome abbiamo un ministro dell'Economia della Lega la notizia è tra le previsioni del tempo e i necrologi". Liberoquotidiano.it - Salvini: "Tra necrologi e oroscopo", chi nasconde il trionfo del governo Leggi su Liberoquotidiano.it "Oggi un'agenzia di rating come S&P, non accusabile di leghismo, amicismo o sovranismo, in un momento così complesso, innalza il grado di fiducia nei confronti dell'economia italiana". Matteomette in risalto che "per anni siamo stati abituata all'Italia declassata" e contrattacca dicendo che "in un momento in cui succede di tutto con Usa, Cina e Ue, i dazi, le Borse europee che scendono e salgono, le agenzie di rating dicono 'bravi', ora, non è che io mi alzi più o meno felice in base allo spread e alle agenzie di rating, ma mediaticamente - osserva ancora il vicepremier e leader della Lega - vediamo che c'è questo squilibrio, se ci fosse stata alla sinistra avremmo i cortei, ma siccome abbiamo un ministro dell'Economia della Lega la notizia è tra le previsioni del tempo e i".

