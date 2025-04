Salvini Lega contrasterà chi ostacola la pace

pace. Per questo la Lega ha il diritto e il dovere di contrastare e fermare coloro che anche con le parole boicottano il processo di pace, come qualcuno che a Bruxelles, Parigi e Berlino continua a parlare di ombrello nucleare, bazooka ed esercito europeo”.Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini aprendo a Roma la decima edizione nazionale della scuola di formazione politica del partito. “Bene fa Giorgia Meloni ad andare a Washington a provare ad essere sintesi tra Europa e Stati Uniti”, ha proseguito Salvini in merito all’incontro tra la premier, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Il vicepremier si è mostrato critico, invece, sul tema della gestione Ue delle imprese e del commercio internazionale: “Noi compravamo energia dalla Russia, anche se adesso c’è quel che c’è, e vendiamo prodotti negli Stati Uniti – ha esordito Salvini – . Unlimitednews.it - Salvini “Lega contrasterà chi ostacola la pace” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista commerciale e militare la situazione è complessa. Io spero e lavoro perchè il 2025 sia l’anno della. Per questo laha il diritto e il dovere di contrastare e fermare coloro che anche con le parole boicottano il processo di, come qualcuno che a Bruxelles, Parigi e Berlino continua a parlare di ombrello nucleare, bazooka ed esercito europeo”.Lo ha detto il vicepremier e segretario dellaMatteoaprendo a Roma la decima edizione nazionale della scuola di formazione politica del partito. “Bene fa Giorgia Meloni ad andare a Washington a provare ad essere sintesi tra Europa e Stati Uniti”, ha proseguitoin merito all’incontro tra la premier, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Il vicepremier si è mostrato critico, invece, sul tema della gestione Ue delle imprese e del commercio internazionale: “Noi compravamo energia dalla Russia, anche se adesso c’è quel che c’è, e vendiamo prodotti negli Stati Uniti – ha esordito– .

Potrebbe interessarti anche:

Salvini : “Pace in Ucraina e pace fiscale. Lega in piazza 8 e 9 marzo”

“Pace in Ucraina, finalmente, e pace fiscale in Italia. Sabato 8 e domenica 9 marzo, la Lega sarà presente in mille piazze in tutta Italia per chiedere la fine della guerra – nel momento in cui ...

Pace fiscale e pace in Ucraina - la Lega soddisfatta per la grande partecipazione nel fine settimana ai gazebo

La Lega si dice soddisfatta per la grande partecipazione, sabato e domenica scorsi, ai gazebo allestitit in oltre 20 piazze abruzzesi per dire sì alla pace in Ucraina e per sostenere la proposta ...

Pace in Ucraina e pace fiscale - a Reggio Calabria grande partecipazione al gazebo della Lega

Bilancio più che soddisfacente per la Lega reggina, che ha riscontrato una significativa partecipazione dei cittadini al gazebo per sostenere la pace fiscale e per la pace in Ucraina. Nello ...

Salvini “Lega contrasterà chi ostacola la pace”. Salvini: “Lega contrasterà chi ostacola la pace”. Salvini “Lega contrasterà chi ostacola la pace”. PAVIA UNO INFORMAZIONE Archivi. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Salvini “Lega contrasterà chi ostacola la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista commerciale e militare la situazione è complessa. Io spero e lavoro perchè il 2025 sia l’anno della pace. Per questo la Lega ha il diritto e il dovere di contras ...

(Lo segnala corriere.it:) Salvini, Musk e Vannacci, come è cambiata la Lega - Salvini ha sbranato Tosi e ha fatto della Lega un partito completamente diverso. Maroni era un federalista, come Bossi. Come Bossi, veniva dalla sinistra. Salvini ha flirtato pure con Casa Pound.

(Secondo quanto riportato da ansa.it:) Salvini: 'La Lega è il collante del governo'. Musk: 'Allarme terrorismo in Europa' - "Credo che il Congresso debba chiedere a Matteo Salvini il sacrificio di chiedere nuovamente, per la Lega, la posizione al ministero dell'Interno". Lo seguono l'omologo al Senato, Massimiliano ...