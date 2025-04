Salvini e il sarcasmo sui migranti in manette in Albania | Gli devo mettere l’uovo di Pasqua in mano? – Il video

migranti in manette in Albania? Mi stupisce lo stupore di chi si stupisce» dice il vicepremier Matteo Salvini, a proposito della polemica sui migranti sbarcati al porto albanese di Shengjin da Brindisi appunto con le manette ai polsi. Un caso scoppiato dopo la denuncia dell'eurodeputata del Pd, Cecilia Strada, che aveva commentato proprio dal porto albanese l'arrivo della nave Libra con i 40 migranti trasferiti dai Cpr italiani.Sul tema, Salvini commenta con sarcasmo, a margine della scuola di formazione della Lega a Roma: «Se degli irregolari, clandestinamente presenti sul territorio nazionale, in via di espulsione con precedenti penali, vengono accompagnati in un centro per i rimpatri in manette dov'è il problema, gli devo mettere l'uovo di Pasqua in mano?».

