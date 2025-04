Salute Bilotti M5s | Donare il sangue gesto semplice ma fondamentale

gesto semplice Donare il sangue, ma che diventa straordinariamente importante perché può contribuire a salvare vite umane”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, a margine dell’incontro ‘Il valore del dono: legalità, Salute e solidarietà’, organizzato ieri a Eboli (Salerno) dall’Avis Comunale Eboli con il patrocinio di Asl Salerno e Comune. “Sono molto felice – ha aggiunto Bilotti – di aver presto parte a questo evento perché, con ‘legalità, Salute e solidarietà’, vengono messe al centro tre parole che rappresentano concetti inscindibili”. “Ritengo che Donare il sangue sia un gesto fondamentale – ha sottolineato la parlamentare salernitana – e credo che sia altrettanto importante che questo genere di operazione avvenga nel pieno rispetto della legalità. Anteprima24.it - Salute, Bilotti (M5s): “Donare il sangue, gesto semplice ma fondamentale” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“È unil, ma che diventa straordinariamente importante perché può contribuire a salvare vite umane”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna, a margine dell’incontro ‘Il valore del dono: legalità,e solidarietà’, organizzato ieri a Eboli (Salerno) dall’Avis Comunale Eboli con il patrocinio di Asl Salerno e Comune. “Sono molto felice – ha aggiunto– di aver presto parte a questo evento perché, con ‘legalità,e solidarietà’, vengono messe al centro tre parole che rappresentano concetti inscindibili”. “Ritengo cheilsia un– ha sottolineato la parlamentare salernitana – e credo che sia altrettanto importante che questo genere di operazione avvenga nel pieno rispetto della legalità.

Potrebbe interessarti anche:

L'albero di mimosa di Adgi per donare nuove radici al futuro delle donne

Il giallo delle mimose, fiore simbolico del percorso delle donne nella società, da ieri risalta nei giardini del Cedir. Un albero che profuma di rinascita e futuro, donato dalla sezione reggina ...

Guardia di finanza e Uil insieme per donare sangue all'Avis di Viterbo

Militari della guardia di finanza e personale del sindacato Uil pronti a donare il sangue all'Avis di Viterbo. La donazione avverrà il 25 febbraio in via Cardarelli, nata dalla vicinanza delle due ...

Hai mai pensato di donare PLASMA?

Separando dal sangue intero queste tre componenti si ottiene un liquido giallo costituito in prevalenza da acqua e da altre sostanze, tra cui le proteine che, isolate attraverso un processo di ...

Salute, Bilotti (M5s): "Donare il sangue, gesto semplice ma fondamentale". Salerno, interrogazione parlamentare di Bilotti (M5S) su morte Pagliarulo. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Salute, Bilotti (M5s): "Donare il sangue, gesto semplice ma fondamentale" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(A darne comunicazione è salernotoday.it:) 8 marzo: Bilotti (M5s), nascere donna non significa tagliare stesso nastro di partenza di un uomo - che rientra tra i diritti alla salute della donna, nonostante su questo vi sia una legge degli anni Settanta». Bilotti insiste, poi, nel rimarcare che, «innanzitutto, c’è da combattere il negazionismo ...

(Stando a quanto scrive salernotoday.it:) Morte di Cristina Pagliarulo, Bilotti (M5s): “Interrogazione al Ministro della Salute” - La senatrice: “Ho ritenuto di dover predisporre questo atto per portare a conoscenza del ministro della Salute questa vicenda molto dolorosa per una famiglia che sta vivendo una tragedia indicibile” ...