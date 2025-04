Salernitana | buona la prima per Marino 2-1 al Sudtirol e balzo in classifica

Salernitana, buona la prima per Pasquale Marino. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo, compresa quella del Sudtirol. La partita è stata sudata per entrambe le squadre, che per evitare l'incubo playout, dovevano fare di tutto per guadagnare punti. Ed a guadagnare la posta in palio più ambita, è stata proprio la squadra di casa. Se nel primo tempo c'è stata un po' di timidezza, nel secondo tempo c'è stata molta più sicurezza nei propri mezzi. Le due trasferte in Campania del Sudtirol non sono andate bene: dopo la sconfitta al Menti di Castellammare agli inizi di dicembre contro la Juve Stabia, arriva anche quella all'Arechi.

