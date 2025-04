Sabaudia l’agro pontino raccontato in una mostra in comune

Sabaudia, 12 aprile 2025- “Agro pontino agro”. Questo il titolo della mostra di pittura inaugurata ieri pomeriggio nell’ala nobile del Palazzo Comunale di Sabaudia. L’artista, Antonio Orelli, ha esposto i suoi dipinti, offrendo al pubblico un viaggio per immagini tra passato e presente, attraverso i paesaggi, le atmosfere e le suggestioni dell’agro pontino.Un’esposizione che racconta la terra, la luce, e l’identità di un territorio ricco di storia e trasformazioni. Le opere di Orelli, con tratti intensi e colori evocativi, restituiscono allo spettatore una narrazione visiva che mescola memoria e contemporaneità.Organizzata dall’Amministrazione Comunale, la mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo primo maggio, offrendo un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte e per chi desidera riscoprire il paesaggio pontino attraverso lo sguardo di un artista. Leggi su Ilfaroonline.it , 12 aprile 2025- “Agroagro”. Questo il titolo delladi pittura inaugurata ieri pomeriggio nell’ala nobile del Palazzo Comunale di. L’artista, Antonio Orelli, ha esposto i suoi dipinti, offrendo al pubblico un viaggio per immagini tra passato e presente, attraverso i paesaggi, le atmosfere e le suggestioni del.Un’esposizione che racconta la terra, la luce, e l’identità di un territorio ricco di storia e trasformazioni. Le opere di Orelli, con tratti intensi e colori evocativi, restituiscono allo spettatore una narrazione visiva che mescola memoria e contemporaneità.Organizzata dall’Amministrazione Comunale, laresterà aperta al pubblico fino al prossimo primo maggio, offrendo un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte e per chi desidera riscoprire il paesaggioattraverso lo sguardo di un artista.

