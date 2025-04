Rompono braccia e gambe a una donna trans poi la gettano nel fiume | filmata mentre lotta per la vita Sara muore a 32 anni

Sara Millerey è stata aggredita brutalmente. Le hanno spezzato le gambe e le braccia, poi è stata gettata in un burrone. Lì ha continuato a lottare per la vita, tentando di. Leggo.it - Rompono braccia e gambe a una donna trans, poi la gettano nel fiume: filmata mentre lotta per la vita. Sara muore a 32 anni Leggi su Leggo.it Millerey è stata aggredita brutalmente. Le hanno spezzato lee le, poi è stata gettata in un burrone. Lì ha continuato are per la, tentando di.

BELLO - La Procura generale della Colombia ha aperto un'indagine sull'omicidio di Sara Millerey, una donna trans aggredita nel fine settimana nel comune di Bello, nel dipartimento di Antioquia.

