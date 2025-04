Romei Udc | caso Comune di Avellino politica irpina alla deriva

Romei, Segretario Provinciale UDC e già candidato sindaco: "Nel tempo che viviamo si possono esprimere valutazioni politiche ed indicare soluzioni, soltanto nella misura in cui vi è una profonda conoscenza del territorio.Stiamo assistendo da anni ad un declino delle aree interne, senza che la politica riesca ad invertire la rotta. L'Irpinia sconta la mancanza di una filiera istituzionale che sappia tenere accesi i riflettori su un territorio alle prese con uno spopolamento costante ed un irreversibile sgretolamento del tessuto industriale e commerciale.Tranne poche aree virtuose che ancora riescono a reggere grazie ai flussi del turismo, per il resto la progressiva mancanza dei servizi essenziali sta rendendo la vita difficile a tutti coloro che per scelta e/o per necessità familiari hanno deciso, coraggiosamente, di scommettere sul nostro territorio.

Romei (Udc): caso Comune di Avellino, politica irpina alla deriva. Regionali, il Partito Democratico lancia la sfida per il rilancio delle Aree Interne 'Sannio-Irpinia'. Elezioni ad Avellino 2024: Gennaro Romei presenta la lista e programma dell'UDC. «Ha vinto Nargi, non il centrodestra. No alle lusinghe del civismo». Gennaro Romei candidato sindaco di Avellino per l'Udc. Elezioni ad Avellino: ecco la lista di Unione di Centro con Gennaro Romei come candidato sindaco.