Roma Zampa sul derby | Pellegrini dal 1?? Mi affido alle intuizioni di Ranieri

Roma-Lazio. In vista del derby di domani, Carlo Zampa ha parlato ai microfoni di Radio Romanista. Tra i temi trattati, anche la passione per Francesco Totti: “È normale la stima e l’affetto nei suoi confronti, nel suo ultimo periodo alla Roma doveva essere accompagnato con tutto il rispetto per la fine della carriera e invece era una tensione dopo l altra. Sono convinto che Spalletti in quel momento fosse una sorta di braccio armato di Pallotta che lo voleva mandare via“. Sul rapporto tra Totti e Spalletti: “Ma io penso che il primo a rimanerci male quando Spalletti è tornato sia proprio Francesco. Per me é una questione proprio caratteriale, magari Spalletti si portava dietro le scorie di quando era andato via la prima volta fino a quando è tornato e questo ha rovinato un po’ tutto. Sololaroma.it - Roma, Zampa sul derby: “Pellegrini dal 1?? Mi affido alle intuizioni di Ranieri” Leggi su Sololaroma.it Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di-Lazio. In vista deldi domani, Carloha parlato ai microfoni di Radionista. Tra i temi trattati, anche la passione per Francesco Totti: “È normale la stima e l’affetto nei suoi confronti, nel suo ultimo periodo alladoveva essere accompagnato con tutto il rispetto per la fine della carriera e invece era una tensione dopo l altra. Sono convinto che Sptti in quel momento fosse una sorta di braccio armato di Pallotta che lo voleva mandare via“. Sul rapporto tra Totti e Sptti: “Ma io penso che il primo a rimanerci male quando Sptti è tornato sia proprio Francesco. Per me é una questione proprio caratteriale, magari Sptti si portava dietro le scorie di quando era andato via la prima volta fino a quando è tornato e questo ha rovinato un po’ tutto.

Potrebbe interessarti anche:

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14 : 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione ...

Mancini trascinatore - N’Dicka vale 30 milioni : la Roma riparte dalla difesa

Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove ...

Finalmente a Roma una vera trattoria giapponese. Breve viaggio dentro Kou Kou

Era ora. Giapponese, a Roma, significava quasi solamente sushi. Qualche tentativo di scimmiottare la "tendenza Izakaya" c'è, ma una era e propria trattoria (o ristorantino) di cucina familiare ben ...

Carlo Zampa: “Pellegrini nel derby? Non è un bel periodo per lui però mi fido di Ranieri. Io punterei su Cristante”. Verso Lazio-Roma: Pellegrini in corsa, diverse opzioni a destra. ZAMPA: “Pellegrini titolare? Mi affido a Ranieri”; MARCACCI: “Credo stia prendendo quota l’idea delle due punte contro la Lazio”. Verso il derby, i convocati di Ranieri: c'è Pellegrini, out Saud e Dybala. Lazio-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: dubbio Celik in difesa, Pellegrini titolare. Roma-Lazio 2-0: Pellegrini e Saelemaekers, il derby è giallorosso. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Carlo Zampa: “Pellegrini nel derby? Non è un bel periodo per lui però mi fido di Ranieri. Io punterei su Cristante” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Lo segnala ilromanista.eu:) Zampa: "Pellegrini titolare nel derby? Mi affido alle intuizioni di Ranieri" - Il commentatore giallorosso ospite a Radio Romanista: "Se dovessi puntare un euro su un giocatore per la sfida di domani? Dico Cristante" ...

(Secondo quanto riportato da ilromanista.eu:) Verso il derby, i convocati di Ranieri: c'è Pellegrini, out Saud e Dybala - Alla vigilia della stracittadina contro la squadra di Baroni, il club giallorosso ha ufficializzato la lista dei calciatori a disposizione del tecnico ...