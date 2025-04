Roma Gualtieri a Premio Film Impresa | Città dell’industria dell’innovazione e del digitale

Impresa è fondamentale per una Città come Roma che deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, innovativa. Quindi ringrazio Unindustria, Giuseppe Biazzo e Giampaolo Letta per questa straordinaria iniziativa". Queste le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in occasione della terza edizione del . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Collegare il cinema e l'audiovisivo con l'è fondamentale per unacomeche deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, innovativa. Quindi ringrazio Unindustria, Giuseppe Biazzo e Giampaolo Letta per questa straordinaria iniziativa". Queste le parole di Roberto, sindaco di, in occasione della terza edizione del .

Potrebbe interessarti anche:

Mipim 2025 - Roma alla grande kermesse immobiliare di Cannes : "Presentiamo la città agli investitori"

Roma racconta la sua trasformazione al Mipim di Cannes. Il Marché international des professionnels de l'immobilie, che parte oggi, martedì 11 marzo, e prosegue fino al 14 marzo. Si tratta del più ...

A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato - nascosto nel traffico della città

Prima di poter dire di conoscere davvero bene Roma bisogna camminare tanto. C’è un quartiere che persino i romani ignorano, in molti casi. Si tratta del quartiere Coppedè. Dove si trova? Tra la ...

Roma nei testi di Sanremo 2025 : le canzoni che celebrano la Città Eterna

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata e, anche nel 2025, Roma ha un posto di rilievo, non solo nei cantanti e negli ospiti presenti all'Ariston, ma nei testi delle ...

Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: "Città dell'industria, dell'innovazione e del digitale". Cinema: Gualtieri (Sindaco di Roma), 'Premio Film Impresa utile per Roma per una maggior consapevolezza della sua dimensione industriale'. Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: "Città dell'industria, dell'innovazione e del digitale". Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: “Città dell’industria, dell’innovazione e del digitale”. Cinema, conclusa a Roma la terza edizione del Premio Film Impresa. Roma, Caselli: "Premio Film Impresa pone l'attenzione sui valori etici, inclusivi e dell'impresa". Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: "Città dell'industria, dell'innovazione e del digitale" - (Adnkronos) - "Collegare il cinema e l'audiovisivo con l'impresa è fondamentale per una città come Roma che deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, in ...

(Ne dà notizia ecodelcinema.com:) Grande successo per la III edizione del Premio Film Impresa a Roma: oltre 1000 presenze - Il Premio Film Impresa si è concluso con oltre 1000 partecipanti alla Casa del Cinema di Roma, premiando nomi come Paolo Sorrentino e Matteo Garrone, evidenziando l'importanza della sinergia tra cinem ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Cinema, conclusa a Roma la terza edizione del Premio Film Impresa - Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la III edizione del Premio Film Impresa, andata in scena dal 9 all’11 aprile presso la Casa ...