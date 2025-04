Rifiuti abbandonati lungo via del Pesce Luna | discarica nel canale di bonifica

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 aprile 2025 – Undiinvaso dai: è questa la situazione che si presentavia del, dove l’abbandono deida parte di incivili ha portato all‘ennesimaa cielo aperto.Ennesima perché, purtroppo, da quelle parti non è una novità: degrado, incuria e abbandono erano diventati ormai una caratteristica della zona, negli anni sempre più vittima di inciviltà (leggi qui): presa di mira in precedenza era l’area che conduceva alla spiaggia, dove si estendeva un tappeto di, anche pericolosi. Ma nonostante le numerose operazioni di pulizia della zona, la situazione si ripresentava puntualmente.Ora preoccupare è il fatto che iinvadono ildiche si trova fra via Coccia di Morto, e costeggia la Pineta fino alla spiaggia dei nudisti: ci sono pezzi di automobili, sedili e sedie, plastica, sacchi neri stracolmi di immondizia, materassi e altri materiali ingombranti.