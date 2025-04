Renzi serve inviato speciale da Trump L' Ue lo chieda a Draghi

serve un inviato speciale per la trattativa con Trump. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chiedere a Mario Draghi di trattare con Trump a nome di tutta Europa. #dazi". Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi. Quotidiano.net - Renzi, serve inviato speciale da Trump. L'Ue lo chieda a Draghi Leggi su Quotidiano.net "Sono tempi difficili. L'Unione Europea deve iniziare a parlare con una voce sola.unper la trattativa con. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chiedere a Mariodi trattare cona nome di tutta Europa. #dazi". Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo

Potrebbe interessarti anche:

Von der Leyen : “L’Europa pronta a negoziare con Trump - rompere i legami non serve a nessuno”

L’Unione europea avrà un approccio pragmatico verso l’amministrazione Usa, dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha chiarito la presidente della Commissione europea, Ursula von der ...

Ue - Barnier “Positivo incontro Meloni-Trump ma serve negoziatore unico”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi bisogna sapersi adattare, reagire rapidamente, ma soprattutto difendere i nostri interessi comuni in un mondo instabile. Serve metodo. L’unità europea non si decreta. ...

Scontro Trump-Zelensky - l’Ue tra due fuochi : a Bruxelles serve il coraggio di prendere posizione nei vertici del 2 e 6 marzo

La Cnn lo ha già definito “il momento più importante della guerra in Ucraina dall’invasione della Russia” e in effettilo scontro che si è consumato alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr ...

Renzi, serve inviato speciale da Trump. L'Ue lo chieda a Draghi. Renzi, serve inviato speciale da Trump. L'Ue lo chieda a Draghi. Renzi, serve inviato speciale da Trump. L’Ue lo chieda a Draghi. Renzi: “Bruxelles chieda a Draghi di trattare con Trump”. Renzi, serve inviato speciale da Trump. L'Ue lo chieda a Draghi. Dazi, Renzi: “L’Ue chieda a Draghi di trattare con Trump”. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ansa.it:) Renzi, serve inviato speciale da Trump. L'Ue lo chieda a Draghi - "Sono tempi difficili. L'Unione Europea deve iniziare a parlare con una voce sola. Serve un inviato speciale per la trattativa con Trump. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chieder ...

(Come riferisce msn.com:) Renzi: “Bruxelles chieda a Draghi di trattare con Trump” - La proposta del leader di Italia viva: “L'Unione europea deve iniziare a parlare con una voce sola. Serve un inviato speciale” ...

(Come indicato da lanuovasardegna.it:) Ucraina: Renzi, 'tra Trump e Putin non è stata la telefonata della pace universale' - Così Matteo Renzi, ospite di 'Non stop news' su Rtl ... In questi tre anni, lo dico dal 24 febbraio 2022, l'Europa doveva inviare un inviato speciale per fare la pace tra Russia e Ucraina ...