Relazioni di cura e cura delle relazioni | medicina ed etica a confronto nell’era dell’intelligenza artificiale

relazioni di cura. Nuove frontiere”, promossa dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione (FISSUF), che ha offerto un’importante occasione di confronto sul ruolo centrale della relazione nella pratica medica e nella riflessione etica, in un contesto sempre più segnato dall’innovazione tecnologica.L’incontro, svoltosi in una gremita Aula Tesi, ha rappresentato un momento di profonda riflessione accademica e culturale attorno a uno dei cardini dell’impegno scientifico e istituzionale del professore Massimiliano Marianelli, ordinario di Storia della filosofia, direttore del Dipartimento FISSUF e candidato alla carica di Rettore per il sessennio 2025/2026–2030/2031. Al centro del suo intervento introduttivo, il tema della cura come responsabilità relazionale, orizzonte etico e stile condiviso di pensiero e azione. Laprimapagina.it - Relazioni di cura e cura delle relazioni: medicina ed etica a confronto nell’era dell’intelligenza artificiale Leggi su Laprimapagina.it All’Università degli Studi di Perugia si è tenuta la Giornata di studi “di. Nuove frontiere”, promossa dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione (FISSUF), che ha offerto un’importante occasione disul ruolo centrale della relazione nella pratica medica e nella riflessione, in un contesto sempre più segnato dall’innovazione tecnologica.L’incontro, svoltosi in una gremita Aula Tesi, ha rappresentato un momento di profonda riflessione accademica e culturale attorno a uno dei cardini dell’impegno scientifico e istituzionale del professore Massimiliano Marianelli, ordinario di Storia della filosofia, direttore del Dipartimento FISSUF e candidato alla carica di Rettore per il sessennio 2025/2026–2030/2031. Al centro del suo intervento introduttivo, il tema dellacome responsabilità relazionale, orizzonte etico e stile condiviso di pensiero e azione.

Fino a ieri la cura era confinata in ambito domestico. Eppure - anche in ufficio - l’attenzione ai bisogni delle persone fa crescere relazioni più sane - basate sulla fiducia e sull’autonomia. Lo sottolinea l’imprenditrice digitale Riccarda Zezza nel suo ultimo libro. E le aziende più sensibili lo stanno mettendo in pratica

C’è una parola che secondo Riccarda Zezza, fondatrice della piattaforma di sviluppo Lifeed, dovremmo integrare nel nostro vocabolario professionale: questa parola è cura. La usiamo spesso in casa, ...

Relazioni di Cura e Nuove Frontiere : un confronto tra medicina - filosofia e tecnologie emergenti all'Università di Perugia

Venerdì 11 aprile, alle 11.00, l’Aula Tesi del dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia ospiterà un'importante giornata di studi intitolata ...

