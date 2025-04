Reggio Emilia un altro caso Saman | pakistana 14enne picchiata e costretta a indossare il velo dalla mamma e dal nonno

indossare il velo fin dall’età di 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne a ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche. Niente liceo e tv, divieto di abiti occidentali: le violenze, le vessazioni, le minacce. Poi, come nel caso di Saman, anch’esso verificatosi a Reggio Emilia, magari le minacce si sarebbero trasformate in altro. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Campagnola Emilia, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, la minore sarebbe stata sistematicamente colpita dalla madre, anche con il manico di scopa, su istigazione del nonno. Alla giovane veniva imposto lo svolgimento dei principali lavori domestici ed era privata del telefono cellulare per impedirle di comunicare l’accaduto all’esterno. Secoloditalia.it - Reggio Emilia, un altro caso Saman: pakistana 14enne picchiata e costretta a indossare il velo dalla mamma e dal nonno Leggi su Secoloditalia.it Le avevano imposto diilfin dall’età di 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e unsono ora indagati per aver sottoposto unaa ripetute e gravi vessazioni fisiche e psicologiche. Niente liceo e tv, divieto di abiti occidentali: le violenze, le vessazioni, le minacce. Poi, come neldi, anch’esso verificatosi a, magari le minacce si sarebbero trasformate in. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Campagnola, coordinateProcura di, la minore sarebbe stata sistematicamente colpitamadre, anche con il manico di scopa, su istigazione del. Alla giovane veniva imposto lo svolgimento dei principali lavori domestici ed era privata del telefono cellulare per impedirle di comunicare l’accaduto all’esterno.

Potrebbe interessarti anche:

Obbligavano una 14enne a indossare il burqa - condannati i genitori : “Mi volevano sposata e infelice”

Una ragazza di 14 anni residente a Ostia ha denunciato di essere stata picchiata, maltrattata e obbligata dai genitori a indossare il burqa e a studiare il corano. Mamma e patrigno sono stati ...

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto : denunciati un 14enne e un 16enne

Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.Continua a leggere

Gaza - raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis - 7 feriti e 2 morti - Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO

Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono ...

Reggio Emilia, un altro caso Saman: pakistana 14enne picchiata e costretta a indossare il velo dalla mamma e dal nonno. Operazione Ten: dieci anni dopo Aemilia un altro colpo alla ’ndrangheta a Reggio Emilia. Ecco tutti i nomi degli indagati. Suicidio in carcere a Reggio Emilia: è il settimo caso in Emilia Romagna. La Procura apre un fascicolo. Dengue: un caso accertato a Reggio città, accertamenti a Castellarano. Un altro caso di razzismo, Bari contro Vazquez: "Ha offeso Dorval". Banca Macerata Fisiomed-Reggio Emilia, altro scontro diretto per la salvezza: «Dovremo controllare i ritmi di gioco. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano rainews.it ha riportato che:) Neofascisti e antifascisti, pomeriggio di cortei a Reggio Emilia - Alle 18 in piazzale Europa il presidio della Rete dei Patrioti, prima la grande manifestazione promossa da Anpi e istituzioni e il corteo gli Spazi Sociali ...

(L’agenzia bologna.repubblica.it ha pubblicato che:) Nel Reggiano tir fa manovra vicino a un parco e uccide una donna che fa jogging - REGGIO EMILIA, Una donna di 49 anni è stata investita e uccisa da un camion in manovra nel parcheggio di un parco in centro a Scandiano di Reggio Emilia. Sul posto mezzi di soccorso del 118, i vigili ...

(Come si legge su msn.com:) Caso Metatron: "Esuberi no, ma vigileremo" - I sindacati dopo l’annuncio di 80 posti di lavoro a rischio: "Coinvolta Reggio Emilia, per ora lo stabilimento bolognese non sarà toccato" ...