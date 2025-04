Ralph Macchio in Irpinia | l’eroe di Karate Kid tra bagno di folla Hirpus d’oro e cittadinanza onoraria

Irpinia ha accolto Ralph Macchio, attore, regista e produttore noto per il suo ruolo di Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid e nella serie Cobra Kai. L’8 aprile 2025, l’Irpinia ha accolto Ralph Macchio, attore, regista e produttore noto in tutto il mondo per il suo iconico ruolo di Daniel LaRusso nella saga di . 2anews.it - Ralph Macchio in Irpinia: l’eroe di Karate Kid tra bagno di folla, Hirpus d’oro e cittadinanza onoraria Leggi su 2anews.it L’ha accolto, attore, regista e produttore noto per il suo ruolo di Daniel LaRusso nella saga diKid e nella serie Cobra Kai. L’8 aprile 2025, l’ha accolto, attore, regista e produttore noto in tutto il mondo per il suo iconico ruolo di Daniel LaRusso nella saga di .

Potrebbe interessarti anche:

Ralph Macchio conquista l’Irpinia : tra fan in festa - onorificenze e un tributo alle origini

L’8 aprile 2025, l’Irpinia ha accolto Ralph Macchio, attore, regista e produttore noto in tutto il mondo per il suo iconico ruolo di Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid e nella serie Cobra ...

Ralph Macchio in Irpinia - cittadinanza onoraria per la star di Karate Kid e Mio cugino Vincenzo

L'8 aprile Ralph Macchio, attore celebre per la saga di Karate Kid e per la serie Cobra Kai, nella quale interpreta lo stesso ruolo, riceverà la cittadinanza onoraria di Villanova del Battista, in ...

Mio cugino Vincenzo - Ralph Macchio sul reboot : "Ne stiamo parlando" - Joe Pesci tornerà?

Torna al centro dell'attenzione il possibile reboot della commedia anni '90 che regalò l'Oscar come miglior attrice non protagonista a Marisa Tomei. Conosciuto principalmente per il ruolo di Daniel ...

L'intervista a Ralph Macchio: l'eroe di Karate Kid in Irpinia. L'intervista a Ralph Macchio: l'eroe di Karate Kid in Irpinia. Ralph Macchio ad Avellino: l'attore di Karate Kid e Cobra Kai diventa cittadino onorario di Villanova del Battista. OLIMPIADI DI INFORMATICA: GARA TERRITORIALE PER PUGLIA-NORD AL FERRARIS DI MOLFETTA. ‘The Mule’, il nuovo singolo dei Sacromud anticipa il nuovo album registrato negli studi Sun di Memphis. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce statoquotidiano.it:) MACCHIO Ralph Macchio in Irpinia. Bagno di folla, Hirpus d’oro e cittadinanza per l’eroe di “Karate Kid” - Ralph Macchio in Irpinia. Bagno di folla, Hirpus d'oro e cittadinanza per l'eroe di "Karate Kid". Ralph Macchio in Irpinia. Bagno di folla, Hirpus d'oro e cittadinanza per l'eroe di "Karate Kid" ...

() L'intervista a Ralph Macchio: l'eroe di Karate Kid in Irpinia - L’evento, realizzato grazie alla sinergia tra l’Ariano International Film Festival e il Comune di Villanova del Battista, ha rappresentato un ritorno simbolico alle radici italiane dell’attore.In vist ...

(L’agenzia irpinianews.it ha pubblicato che:) Da Hollywood all’Irpinia: Ralph Macchio sarà a Villanova del Battista - “Il pomeriggio dell’8 aprile 2025, Ralph Macchio incontrerà la cittadinanza e i suoi fan a Villanova del Battista, Comune delle sue origini, presso Piazza XXIII Luglio 1930 (giardini comunali in ...