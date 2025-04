Raid notturno in scuola rubati 18 computer a Castelvenere

Raid durante la notte nel plesso scolastico delle scuole primarie di Castelvenere (Benevento) dove sconosciuti, una volta entrati, sono riusciti a rubare 18 computer nelle aule per gli studenti. A far scattare l’allarme è stato il personale dell’istituto.Sul posto si sono recati subito il sindaco Alessandro Di Santo insieme ai carabinieri che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate in paese.L'articolo Raid notturno in scuola, rubati 18 computer a Castelvenere proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Raid notturno in scuola, rubati 18 computer a Castelvenere Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutodurante la notte nel plesso scolastico delle scuole primarie di(Benevento) dove sconosciuti, una volta entrati, sono riusciti a rubare 18nelle aule per gli studenti. A far scattare l’allarme è stato il personale dell’istituto.Sul posto si sono recati subito il sindaco Alessandro Di Santo insieme ai carabinieri che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate in paese.L'articoloin18proviene da Anteprima24.it.

