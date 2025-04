Raffica di furti di auto nel Vastese | due arresti a San Severo

furti di autovetture commessi tra ottobre e novembre del 2024 nella zona di Vasto San Salvo e Montenero di Bisaccia i due sanseveresi arrestati all’alba di oggi.Si tratta di un 41enne e un 26enne, già noti alle forze dell’ordine. Le indagini del Nucleo Operativo e. Foggiatoday.it - Raffica di furti di auto nel Vastese: due arresti a San Severo Leggi su Foggiatoday.it Sono accusati di diversidivetture commessi tra ottobre e novembre del 2024 nella zona di Vasto San Salvo e Montenero di Bisaccia i due sanseveresi arrestati all’alba di oggi.Si tratta di un 41enne e un 26enne, già noti alle forze dell’ordine. Le indagini del Nucleo Operativo e.

Quello che i cittadini chiedono è solo di poter vivere serenamente le loro giornate, senza temere per loro stessi e per le loro cose

