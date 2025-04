Radio Techete’ omaggia Roberto De Simone | l’intervista inedita sul Maestro napoletano

Leggi su Ildenaro.it

rende omaggio, lunedì 14 aprile alle 14.00 e alle 22.00, aDe, uno dei personaggi più complessi e affascinanti della cultura italiana contemporanea, scomparso il 6 aprile scorso. Lo fa proponendo un’intervista realizzata da Silvana Matarazzo al musicologo, compositore e regista nel corso di un’edizione del Napoli Teatro Festival dedicata alla musica partenopea del Settecento, in cui ilripercorreva le tappe più significative della sua lunga e densa carriera. De, nato a Napoli nel 1933, ha dedicato la sua esistenza allo studio delle tradizioni popolari dell’Italia meridionale: canti rituali, fiabe arcaiche, feste religiose, liturgie contadine che per lui non erano semplici testimonianze folcloriche, ma veri e propri codici simbolici di un mondo che ancora sopravvive nei gesti, nei suoni e nei racconti del nostro presente.