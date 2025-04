QuiEuropa Magazine – 12 4 2025

Unlimitednews.it - QuiEuropa Magazine – 12/4/2025 Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Dazi, dopo la frenata di Trump l’UE apre al negoziato– Un progetto per l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nei mercati finanziari– Investimenti, un partenariato strategico con l’Asia centralesat/aznUnlimited News - Notizie dal mondo

