Panorama.it - Quei pesticidi che arrivano dalla Cina (e ammazzano anche l’uomo)

Accedere al mercato nero die fitofarmaci illegali è più facile del previsto. Basta cercare sul web, contattare via WhatsApp i commercianti, quasi tutti con sede in, e attendere il preventivo.«Le quantità non sono un problema», spiega a Panorama uno dei grossisti contattati. Che sia Atrazina, un potente erbicida vietato in Italia dal 1992, o il Carbofurano, insetticida che le stesse autorità cinesi hanno messo al bando, non fa differenza. L’unico intoppo (ma solo per le forniture maxi): bisogna avere un appoggio inper il trasporto. «Hai uno spedizioniere in?» chiede Lu, la ragazza che si occupa di concludere l’affare e che nella foto del suo profilo WhatsApp si presenta in giacca e cravatta. E, così, scopriamo che per cento cartoni di Atrazina, per un totale di mille chilogrammi, si spendono 6.