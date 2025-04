Quarto Grado scoppia la polemica Si parla di femminicidi ma usano la canzone di Elodie | Mancanza di rispetto

polemica dopo l'ultima puntata di Quarto Grado. Il motivo è da ricercare in un brano che il conduttore Gianluigi Nuzzi ha voluto in apertura della diretta. Si tratta della canzone "Mi ami, mi odi" di Elodie, che è stata scelta come colonna sonora dei primi minuti di trasmissione, mentre sullo. Europa.today.it - Quarto Grado, scoppia la polemica. Si parla di femminicidi, ma usano la canzone di Elodie: "Mancanza di rispetto" Leggi su Europa.today.it dopo l'ultima puntata di. Il motivo è da ricercare in un brano che il conduttore Gianluigi Nuzzi ha voluto in apertura della diretta. Si tratta della"Mi ami, mi odi" di, che è stata scelta come colonna sonora dei primi minuti di trasmissione, mentre sullo.

Potrebbe interessarti anche:

Perché il dna di Andrea Sempio era sotto le unghie di Chiara Poggi? La sua risposta a Quarto Grado nel 2017

Andrea Sempio ha già parlato in passato della presenza del suo dna sotto le unghie di Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco

Quarto Grado - Sempio : "Non è un alibi". Il giallo dello scontrino - cosa non torna

“Quello scontrino non è un alibi, anche perché non copre il momento, il periodo dell'omicidio, è soltanto per dire: ho detto che ‘sono stato a Vigevano' e sono stato a Vigevano” Andrea Sempio, di ...

Andrea Sempio si difende sul caso Chiara Poggi a Quarto Grado - la risposta sulla presunta relazione nascosta

Nel corso di un'intervista per Quarto Grado, Andrea Sempio ha risposto alle domande sulla presunta relazione con Chiara Poggi: le sue parole

Quarto Grado, scoppia la polemica. Si parla di femminicidi, ma usano la canzone di Elodie: "Mancanza di rispetto". L'assalto della baby gang - Dritto e rovescio Video. Cairate, delitto Andrea Bossi - Pomeriggio Cinque Video. Andrea Piazzolla e l'audio shock di Gina Lollobrigida e Paolo Limiti. Strage di Erba, la confessione di Olindo Romano - Pomeriggio Cinque Video. Shaila Gatta, mossa social contro Javier Martinez: "Non supera il palo"/ Scoppia la polemica. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia iltempo.it:) Quarto Grado, bomba sul caso Resinovich: "Sebastiano indagato per omicidio" - Svolta clamorosa nel caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il ...

(A riportarlo è iltempo.it:) Quarto Grado, parla l'avvocato di Stasi: "I pedali e le scarpe non sono indizi" - Ieri è arrivata la notizia della concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per ...

(Secondo quanto riportato da affaritaliani.it:) Quarto Grado, anticipazioni stasera: omicidio Pierina, l'assassino aveva un complice? Tutti i temi della puntata - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ...