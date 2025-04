Oasport.it - Quanti punti guadagna Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E se vince la finale a Montecarlo…

Carlosha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina in due set e si è qualificato alladel Masters 1000 di Montecarlo, dove domani affronterà ilnte del confronto tra Lorenzo Musetti e l’australiano Alex de Minaur partendo con i favori del pronostico. Il tennista spagnolo si è imposto nel derby con il punteggio di 7-6(2), 6-4, faticando più del previsto sulla terra rossa del Principato, dove è stato trascinato al tie-break nel primo set e nel secondo parziale non è risultato impeccabile.Il 21enne si è rimesso in sesto dopo le prestazioni poche connti offerte nelle settimane scorse nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ribadendo di essere particolarmente forte sul mattone tritato. L’atto conclusivo raggiunto in Costa Azzurra gli ha permesso di conquistare 650nelATP, visto che dodici mesi fa non aveva partecipato a questo torneo.