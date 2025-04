Quotidiano.net - Quando Mesina si travestiva per vedere Gigi Riva. La volta che Rombo di Tuono se lo trovò nel sedile posteriore

Roma, 12 aprile 2025 – Scriveva in stampatello, scriveva lettere a. Che era il suo mito e di una Sardegna che sognava a occhi aperti: il Cagliari che faceva tremare le grandi del Nord, l’allenatore filosofo Scopigno che avrebbe portato i rossoblù verso uno scudetto che sembrava impensabile, arto nel 1970.Grazianosul finire degli anni sessanta si camuffava tra il pubblico dello stadio per andare ai gol di. Sul biglietto in stampatello era scritto così: “Domenica vengo ala partita. Vinciamo, forza Paris”. Paris, come raccontò poidi, non era Parigi. “In dialetto – disse– era ’avanti tutti insieme’”. Lui, il bomber che disse no alla Juventus e ai suoi miliardi, per restare fedele al Cagliari e alla Sardegna, era sicuro di aver intravisto il bandito, la primula rossa – che tutti cercavano – tra il pubblico.