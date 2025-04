Quando la F1 domani in tv GP Bahrain 2025 | orario gara diretta Sky differita TV8

domani si terrà il Gran Premio del Bahrain 2025, quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Nella giornata di domenica 13 aprile il circuito di Sakhir sarà teatro di una gara in notturna che promette spettacolo sia nella probabile lotta per la vittoria tra i piloti McLaren che soprattutto nella bagarre per il podio che coinvolgerà Ferrari, Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull.Dopo la corsa di Suzuka, Lando Norris è ancora leader del campionato piloti con un vantaggio di 1 punto su Verstappen, 13 sull’altro uomo papaya Oscar Piastri, 17 su George Russell, 32 su Kimi Antonelli, 42 su Charles Leclerc e 47 su Lewis Hamilton. McLaren già in fuga nel Mondiale costruttori a +36 su Mercedes, +50 su Red Bull e +76 sulla Rossa.Il Gran Premio del Bahrain verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Bahrain 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8 Leggi su Oasport.it si terrà il Gran Premio del, quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Nella giornata di domenica 13 aprile il circuito di Sakhir sarà teatro di unain notturna che promette spettacolo sia nella probabile lotta per la vittoria tra i piloti McLaren che soprattutto nella bagarre per il podio che coinvolgerà Ferrari, Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull.Dopo la corsa di Suzuka, Lando Norris è ancora leader del campionato piloti con un vantaggio di 1 punto su Verstappen, 13 sull’altro uomo papaya Oscar Piastri, 17 su George Russell, 32 su Kimi Antonelli, 42 su Charles Leclerc e 47 su Lewis Hamilton. McLaren già in fuga nel Mondiale costruttori a +36 su Mercedes, +50 su Red Bull e +76 sulla Rossa.Il Gran Premio delverrà trasmesso intv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre lastreaming sarà visibile su Sky Go e NOW.

