Pugilato Pamela Malvina si conferma campionessa | Righi KO al primo round

Bologna, 12 aprile 2025 – Prima vittoria per KO tra i professionisti per Pamela Malvina Noutcho Sawa che mantiene la cintura europea EBU dei pesi leggeri vincendo il match di difesa del titolo in meno di due minuti contro Martina Righi. Alla Bondi Arena di Ferrara basta infatti una sola ripresa alla pugile-infermiera per alzare i pugni al cielo contro l'avversaria toscana. Tutto infatti accade molto in fretta, con la bolognese che inizia a battagliare sin dal primo gong con l'avversaria, pronta a non indietreggiare davanti ai colpi della campionessa in carica. A Malvina entra una bella sequenza, forte e precisa come ci ha abituato in questi anni, con un sinistro-destro che ha mandato al tappeto Righi. L'atleta toscana ha esitato un attimo di troppo a rialzarsi, dando l'impressione di essere stata stordita a dovere dal colpo ben sferrato e così l'arbitro ha decretato la fine dell'incontro.

