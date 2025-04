Propaganda Live | tutto esaurito in pochi secondi? C’è qualcosa che non convince gli utenti

Propaganda Live del 25 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, migliaia di fan erano già pronti a cliccare “acquista”. Ma è bastato un minuto — anzi, meno — per trasformare l’entusiasmo in frustrazione. I biglietti, letteralmente, sono scomparsi sotto gli occhi di chi cercava di prenotare.Sui social, soprattutto su X (ex Twitter), i commenti si sono moltiplicati nel giro di pochi minuti.“Ma assurdo che in 60 secondi letteralmente, da che vedevo tutti i posti disponibili, li selezioni. Tutti esauriti”scrive un utente, riassumendo la sensazione di impotenza di chi ce l’ha messa tutta.Un’altra voce solleva dubbi sulla regolarità dell’operazione:“C’è qualcosa che non mi convince? Già tutti esauriti i biglietti? Non riesco ad accedere”. Leggi su Funweek.it Non è bastato essere puntuali. Alle 11:00 in punto, quando si è aperta la vendita dei biglietti perdel 25 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, migliaia di fan erano già pronti a cliccare “acquista”. Ma è bastato un minuto — anzi, meno — per trasformare l’entusiasmo in frustrazione. I biglietti, letteralmente, sono scomparsi sotto gli occhi di chi cercava di prenotare.Sui social, sopratsu X (ex Twitter), i commenti si sono moltiplicati nel giro diminuti.“Ma assurdo che in 60letteralmente, da che vedevo tutti i posti disponibili, li selezioni. Tutti esauriti”scrive un utente, riassumendo la sensazione di impotenza di chi ce l’ha messa tutta.Un’altra voce solleva dubbi sulla regolarità dell’operazione:“C’èche non mi? Già tutti esauriti i biglietti? Non riesco ad accedere”.

