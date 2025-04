Pronte 5mila multe per chi usa il pezzotto | chi e quanto deve sborsare

Pronte cinquemila sanzioni per chi accede illegalmente ai contenuti sportivi tramite IPTV", il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli lo ha detto all'evento “Il Foglio a San Siro”, preannunciando quindi delle multe per chi utilizza il cosiddetto “pezzotto” per guardare in modo illecito i canali sportivi che trasmettono contenuti a pagamento. Simonelli, poi, ha aggiunto che "vorremmo rafforzare il contrasto a questo fenomeno collaborando più attivamente con la Guardia di Finanza. C'è ancora troppa leggerezza: bisogna far passare il messaggio che si tratta di un reato vero e proprio, non di una semplice furbizia". La Lega, insomma, si sta muovendo per la lotta contro la pirateria. La novità nel suo annuncio sta nel fatto che questa volta verranno sanzionati non solo quelli che rilasciano il segnale piratato, ma anche gli utilizzatori dello stesso. Liberoquotidiano.it - "Pronte 5mila multe per chi usa il pezzotto": chi e quanto deve sborsare Leggi su Liberoquotidiano.it "In questo momento sono giàcinquemila sanzioni per chi accede illegalmente ai contenuti sportivi tramite IPTV", il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli lo ha detto all'evento “Il Foglio a San Siro”, preannunciando quindi delleper chi utilizza il cosiddetto “” per guardare in modo illecito i canali sportivi che trasmettono contenuti a pagamento. Simonelli, poi, ha aggiunto che "vorremmo rafforzare il contrasto a questo fenomeno collaborando più attivamente con la Guardia di Finanza. C'è ancora troppa leggerezza: bisogna far passare il messaggio che si tratta di un reato vero e proprio, non di una semplice furbizia". La Lega, insomma, si sta muovendo per la lotta contro la pirateria. La novità nel suo annuncio sta nel fatto che questa volta verranno sanzionati non solo quelli che rilasciano il segnale piratato, ma anche gli utilizzatori dello stesso.

