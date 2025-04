Privacy online la guida per tutti

Leggi su Ilfaroonline.it

Viviamo in un mondo sempre più connesso, dove ogni nostra azione digitale lascia tracce. Ogni volta che navighiamo su internet, utilizziamo un social network o semplicemente accettiamo i cookie di un sito, forniamo dati su di noi. Spesso lo facciamo senza pensarci, ignorando che queste informazioni possono essere raccolte, analizzate e utilizzate per scopi commerciali o, nei casi peggiori, per attacchi informatici.Proteggere la proprianon è solo un diritto, ma una necessità. Basti pensare ai numerosi casi di furto di dati personali, in cui hacker riescono a sottrarre informazioni sensibili come password e dettagli bancari, rivendendoli nel dark web o utilizzandoli per truffe. Proteggersi è fondamentale per evitare di cadere vittime di questi pericoli. In questo articolo vedremo come farlo in modo semplice ed efficace.