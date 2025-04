Primavera 2025 è tempo di volare Ecco le destinazioni da Firenze e Pisa

Firenze, 12 aprile 2025 – La Primavera è iniziata, ci si avvicina a passi veloci all'estate 2025. Chi ama viaggiare sta già pensando a scegliere la destinazione. Dove volare da Firenze e Pisa? Il sistema aeroportuale regionale conta oltre 8 milioni di posti disponibili e un network complessivo di 96 destinazioni, di cui 10 nuove, e comprende anche lo scalo dell’Isola d’Elba. I dati di Toscana Aeroporti evidenziano una crescita del 9,6% rispetto alla scorsa estate, trainata da un inizio d’anno molto positivo: nei primi tre mesi del 2025, infatti, i passeggeri transitati negli scali di Firenze e Pisa sono aumentati del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Firenze: più collegamenti con le capitali europee Lo scalo di Firenze Amerigo Vespucci offre per la stagione estiva 2025 un totale di 3,27 milioni di posti (+12%) e 40 destinazioni servite. Lanazione.it - Primavera 2025, è tempo di volare. Ecco le destinazioni da Firenze e Pisa Leggi su Lanazione.it , 12 aprile– Laè iniziata, ci si avvicina a passi veloci all'estate. Chi ama viaggiare sta già pensando a scegliere la destinazione. Doveda? Il sistema aeroportuale regionale conta oltre 8 milioni di posti disponibili e un network complessivo di 96, di cui 10 nuove, e comprende anche lo scalo dell’Isola d’Elba. I dati di Toscana Aeroporti evidenziano una crescita del 9,6% rispetto alla scorsa estate, trainata da un inizio d’anno molto positivo: nei primi tre mesi del, infatti, i passeggeri transitati negli scali disono aumentati del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.: più collegamenti con le capitali europee Lo scalo diAmerigo Vespucci offre per la stagione estivaun totale di 3,27 milioni di posti (+12%) e 40servite.

