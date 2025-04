Precipita giù da un albero e muore sul colpo Tragedia nell’Aretino

Tragedia a San Giustino Valdarno, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo). Un uomo di 84 anni è morto in seguito a una caduta mentre si trovava su un albero nel giardino della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era intento a svolgere alcune attività quando per cause ancora da chiarire ha perso l'equilibrio ed è Precipitato a terra. E' stato subito allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Lanazione.it - Precipita giù da un albero e muore sul colpo. Tragedia nell’Aretino Leggi su Lanazione.it Loro Ciuffenna (Arezzo), 12 aprile 2025 –a San Giustino Valdarno, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo). Un uomo di 84 anni è morto in seguito a una caduta mentre si trovava su unnel giardino della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era intento a svolgere alcune attività quando per cause ancora da chiarire ha perso l'equilibrio ed èto a terra. E' stato subito allertato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo - albero pericolante a Napoli : vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Prosegue da sabato il lavoro dei vigili del fuoco in Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania: a causa del maltempo svolti 1.800 interventi in 24 ore. Dissesti statici, alberi pericolanti e disagi alla ...

Travolto da un albero - grave un boscaiolo

Erano da poco trascorse le ore 15 di giovedì, quando la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Asiago per soccorrere un boscaiolo travolto da una pianta nei boschi in località Cornetta, ...

Ferrari - tifoso abbatte albero per vedere test di Fiorano – Video

(Adnkronos) – Ferrari mania a Fiorano. Nella giornata del debutto ufficiale della SF-25, la nuova macchina con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno il Mondiale 2025 di Formula 1, la ...

Precipita giù da un albero e muore sul colpo. Tragedia nell’Aretino. Precipita per 10 metri in una scarpata mentre taglia un albero: morto Giuseppe Ghirardi. Chi era Francesca Ianni, uccisa da un albero a Roma. Salvi i figli. Aperta un'inchiesta per omicidio. Precipita e muore mentre taglia un albero in giardino, dramma a Finale Emilia. Tragedia a Quercianella, cade mentre taglia un albero e muore. Precipita da 15 metri mentre sta potando un albero nel bosco: morto un 74enne. Seconda tragedia in due settima. Ne parlano su altre fonti

() Precipita giù da un albero e muore sul colpo. Tragedia nell’Aretino - L’uomo, 84 anni, era nel giardino di casa. Il 118 è stato prontamente allertato, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso ...

(Da una nota di ilgazzettino.it si apprende che:) Precipita da 15 metri mentre sta potando un albero nel bosco: morto un 74enne. Seconda tragedia in due settimane nella stessa località - SARENTINO (BOLZANO) - Tragedia nel pomeriggio di oggi (31 marzo) nei boschi di Windlahn, località montuosa nel territorio di Sarentino/Sarnthein dove un uomo di 74 anni è morto cadendo da un albero ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Sant'Elpidio a Mare, precipita dall’albero: 87enne grave, soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette - SANT’ELPIDIO A MARE - Cade da un albero, 87enne soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette. L’incidente si è verificato verso le 16,30 di ieri a ridosso della ...