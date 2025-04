Prato | agguato nella notte cinese aggredito con coltelli bastoni e spari Grave in ospedale

cinese è stato aggredito stanotte, 12 aprile 2025, intorno alle 1.15, da un gruppo di persone armate di coltelli, armi da fuoco e manganelli telescopiciL'articolo Prato: agguato nella notte, cinese aggredito con coltelli, bastoni e spari. Grave in ospedale proviene da Firenze Post. .com - Prato: agguato nella notte, cinese aggredito con coltelli, bastoni e spari. Grave in ospedale Leggi su .com Un cittadinoè statosta, 12 aprile 2025, intorno alle 1.15, da un gruppo di persone armate di, armi da fuoco e manganelli telescopiciL'articoloconinproviene da Firenze Post.

Potrebbe interessarti anche:

Arbitro siciliano aggredito ad Acireale : violenza nei campionati dilettantistici

Le immagini shock del 19enne arbitro siciliano inseguito e picchiato ad Acireale durante una partita di under 17 sono diventati “virali“ negli ultimi giorni. Reazioni indignate di fronte a scene di ...

Origine coronavirus - la Cia cambia posizione : “Probabile fuga da laboratorio cinese”

Per anni la Cia ha sostenuto che non fosse chiaro se la pandemia di Covid fosse emersa dall'esposizione umana a un animale infetto

Prato - arrestata imprenditrice cinese : “Sfruttava operai clandestini - contesto disumano”. In casa denaro e orologi di lusso

“Un contesto lavorativo altamente vessatorio e disumano“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ...

Prato: nuovo agguato, uomo accoltellato in via del Purgatorio. Aggressione tra cinesi a Prato, uomo accoltellato in un nuovo agguato: anche spari. Prato, non si ferma la “guerra” nella comunità cinese: colpi di pistola e un accoltellato nella notte. Nuovo agguato nella notte a Prato con coltelli, manganelli e armi da fuoco: un uomo in ospedale. Agguato nella notte con coltelli e armi da fuoco, ferito un uomo. L’agguato all’interno del locale. I cinque imputati arrivati dalla Cina per colpire l’imprenditore di grucce. Ne parlano su altre fonti

() Follia nella notte a Prato: coltelli, manganelli e pistole: guerra tra bande, un uomo in ospedale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Come indicato da ilfattoquotidiano.it:) Ancora violenza a Prato: cittadino cinese aggredito da connazionali armati di coltelli, manganelli e armi da fuoco - Non si ferma l’escalation criminale nel territorio di Prato: nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile un uomo, cittadino cinese, ha subìto un agguato da parte di connazionali armati ci coltelli, ...

(Risulta da fonti di rainews.it che:) Prato, nuovo agguato a Chinatown - La Procura indaga sull'accoltellamento di un uomo cinese, avvenuto a due giorni di distanza dalla spedizione punitiva che ha ridotto in fin di vita una persona.